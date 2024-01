Bombeiros com taxas para hospitais aprovadas levam último apelo à Direção do SNS

A reunião com a Direção Executiva do SNS está prevista para o final da manhã.Na semana passada, o gabinete do diretor executivo do Serviço Nacional de Saúde havia indicado, em comunicado, que não poderia tomar uma posição face à taxa a aplicar aos hospitais;Fernando Araújo propôs que a proposta fosse dirigida a um membro competente do Governo.

Nos termos da medida definida pela Liga dos Bombeiros, a primeira hora de retenção de macas mantém-se gratuita, dado que está incluída no transporte do doente. As duas horas seguintes vão custar 50 euros ao hospital e, se a ambulância permanecer retida por mais de três horas, as duas seguintes têm um custo de 100 euros, que depois aumenta para 150.

“Tomámos a decisão, por unanimidade e aclamação, de que”, afirmou o presidente da Liga dos Bombeiros, António Nunes, depois da reunião do Conselho Executivo da estrutura.. Nós temos de garantir que há um ressarcimento das despesas. Os bombeiros não querem ganhar dinheiro com as urgências, os bombeiros não querem ser prejudicados com as urgências”, acentuou o responsável.A situação, fez notar António Nunes, está “a criar três tipos de problemas aos bombeiros”: “Um problema de gestão de pessoal, de gestão de meios e viaturas e agudizar o socorro às comunidades”.“Estamos em Gouveia, se as ambulâncias saírem daqui e não houver ambulância têm de vir outras ambulâncias vizinhas, se estiverem disponíveis”, frisou.



c/ Lusa