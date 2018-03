Bombeiros concordam com criação da unidade de missão

RTP21 Mar, 2018, 17:48 | País

A Associação Portuguesa dos Bombeiros Voluntários “lamenta que as conclusões" da comissão técnica independente transmitam para situações para as quais têm vindo a “alertar a demasiado tempo, sem que da parte da tutela e dos sucessivos governos, se tenha obtido a necessária sensibilidade e vontade de alterar as situações que contribuíram para que acontecessem as tragédias de 2017”.



Em comunicado enviado às redações, a Associação Portuguesa dos Bombeiros Voluntários revela que já solicitou “com caracter de urgência” uma reunião com o ministro da Administração Interna.



“Estamos esperançados em contribuir para uma mudança que se deseja, salvaguardando os legítimos anseios dos bombeiros voluntários e das populações que servimos”, remata a nota.



Já a Associação Nacional de Bombeiros Profissionais (ANBP) e o Sindicato Nacional de Bombeiros Profissionais (SNBP) defendem “que esta unidade de missão deverá promover uma maior profissionalização para o setor, no geral, e para os bombeiros em particular (com uma maior aposta na Força Especial de Bombeiros, a par dos bombeiros profissionais das Associações Humanitárias, municipais e sapadores) e uma maior mobilização dos meios, e uma maior interligação da prevenção com o combate”. “O investimento deverá ser feito nas duas vertentes, em paralelo, para que se possam evitar tragédias como as verificadas junho e outubro de 2017, no território nacional”.



“ANBP/SNBP consideram que, não descurando a prevenção, o combate deve ser reestruturado e a sua importância relevada, para que o combate possa contornar as falhas evidenciadas na prevenção. Neste sentido, o Estado deve garantir meios aéreos próprios ou o seu aluguer atempadamente, bem como assegurar a sua operacionalidade durante todo o ano, sem o “espartilhamento” das fases em que nos dias de hoje se organiza o Dispositivo Especial de Combate a Incêndios”, lê-se num comunicado envido às redações.



As duas instituições (ANBP e SNBP), “não prescindem de ser ouvidos sobre estas matérias como legítimos representantes dos bombeiros profissionais e como legítimos representantes do setor”.