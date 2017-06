Bombeiros de Castanheira de Pera continuam internados em estado estacionário

Lusa 27 Jun, 2017, 11:30 | País

"As últimas informações referentes à noite de ontem [segunda-feira] referiam que os quatro estavam estacionários, continuam todos ventilados, sendo que o elemento internado no Hospital da Prelada (Porto] apresentava alguns sinais de melhoria em relação aos rins", afirmou, a propósito dos incidentes registados no incêndio de dia 17, que provocou 64 mortos e mais de 200 feridos.

Dois voluntários de Castanheira de Pera estão internados no Hospital de Santa Maria (Lisboa), um na Prelada (Porto) e uma operacional no polo Hospitais da Universidade de Coimbra do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra.

"Estamos agora a cair na realidade. Espero que o pessoal se continue a portar como até aqui", afirmou.

José Domingues adiantou ainda que a corporação perdeu bastante equipamento de proteção individual, como botas, calças e blusões e tem ainda material danificado ao nível de mangueiras e de agulhetas.

"Em algumas viaturas ficámos sem mangueiras. Agora, temos que repor esse material. Não morreu mais ninguém, não sei bem como", disse.

O comandante dos voluntários de Castanheira de Pera adiantou que durante a tarde de hoje vai novamente tentar perceber a evolução do estado de saúde dos seus operacionais feridos no combate ao incêndio que no dia 17 deflagrou em Pedrógão Grande.