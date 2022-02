Bombeiros de Marco de Canaveses recebem carro de combate a incêndios em campanha ambiental

Em comunicado, o Electrão -- Associação de Gestão de Resíduos adianta que na sexta edição da campanha, que decorreu de janeiro a novembro de 2021, os bombeiros portugueses atingiram um novo máximo histórico na recolha de pilhas, lâmpadas e equipamentos elétricos, ultrapassando as 2.410 toneladas.

Nesta edição, que conta com a parceria da Liga dos Bombeiros Portugueses, participaram 159 associações humanitárias de bombeiros voluntários de todo o país, o que permitiu reunir, globalmente, 13 toneladas de pilhas, 22 toneladas de lâmpadas e 2.375 toneladas de equipamentos elétricos usados.

A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Marco de Canaveses, no distrito do Porto, recolheu o maior volume de equipamentos a nível nacional e ganhou, por isso, o primeiro prémio desta edição: um veículo ligeiro de combate a incêndios no valor de 54 mil euros.

De acordo com a Eletrão, a associação recolheu, ao longo de 2021, mais de 161 toneladas de lâmpadas, pilhas e equipamentos elétricos usados.

"Como contrapartida por esse esforço recebeu ainda 12.088 euros em prémios, face às quantidades recolhidas, e canalizou esse valor para a compra de equipamentos de proteção individual para vários operacionais da associação", é referido na nota.

O segundo prémio foi atribuído à Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Lousada, também no distrito do Porto, que reuniu mais de 100 toneladas de equipamentos elétricos usados, tendo recebido igualmente cinco mil euros convertíveis em equipamentos de proteção individual, além dos 7.962 euros para a compra de equipamentos, que acumulou face às quantidades recolhidas.

"Nesta edição do "Quartel Electrão" foram entregues às associações 250 mil euros, a que correspondem 67.500 em prémios finais e 187.000 euros como contrapartidas pelas quantidades recolhidas", adianta a associação.

A campanha "Quartel Electrão" distribuiu ainda prémios por regiões, que correspondem às áreas de recolha dos equipamentos. Os vencedores destas categorias recebem 750 euros em cartões pré-pagos de combustíveis.

A Associação de Gestão de Resíduos adiantou ainda que a sétima edição do "Quartel Eletrão" já arrancou no mês de janeiro, voltando o primeiro prémio a ser um veículo ligeiro de combate a incêndios.

As associações recebem ainda 75 euros por cada tonelada de resíduos reunida, sendo ainda atribuídos prémios às associações que recolherem as maiores quantidades de resíduos em termos regionais.

O novo aderente e as associações que se destaquem particularmente na recolha de pilhas e lâmpadas também serão premiados.

Desde 2011, esta iniciativa já permitiu a recolha global de 9.331 toneladas de pilhas e equipamentos elétricos usados.