Bombeiros de todo o país concentrados em Lisboa

São esperados milhares de bombeiros, comandantes e dirigentes das associações.



Em causa estão as propostas do orçamento aprovadas na generalidade a 25 de outubro. Os bombeiros contestam as alterações à lei orgânica da Autoridade Nacional de Proteção Civil porque dizem que os voluntários vão passar a ter "um papel secundário".



Jaime Marta Soares, presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses, defende que as medidas previstas pelo Governo sejam testadas pelas autoridades.