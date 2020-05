Bombeiros estagiários cobertos pelo seguro, garante Liga de Bombeiros Portugueses

Foto: RTP

Este ano, por causa da pandemia, os bombeiros estagiários vão poder participar no dispositivo especial de combate aos incêndios, apesar de não terem concluído a toda a formação. A Associação de Bombeiros Voluntários manifestou esta manhã na Antena 1, preocupação pela cobertura do seguro no caso desses bombeiros estagiários, mas a Liga dos Bombeiros Portugueses garante que todos so estágiários estão cobertos.