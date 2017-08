Bombeiros mobilizados para fogos

Patrícia Gaspar, adjunta de Operações da Autoridade Nacional de Proteção Civil, realçou que na sexta-feira foi atingido um novo máximo de ocorrências num dia: 220 ocorrências. A Proteção Civil volta a alertar para a necessidade de um comportamento responsável junto das florestas, dando como exemplo o caso de Pombal ontem, com o registo de oito ocorrências em menos de duas horas.

A Proteção Civil mantém no terreno todos os grupos de reforço para tentar dominar a situação. O avião marroquino que tem auxiliado nas operações continua a trabalhar e este sábado chegam também dois aviões Candair vindos de Espanha.





A previsão meteorológica continua pouco favorável ao combate às chamas, com temperaturas elevadas, tempo seco e vento a soprar forte.





O vento tem sido, aliás, o maior inimigo dos bombeiros, com rajadas que chegam aos 60 km/hora e que geram novas projeções do incêndio.





Seis aldeias evacuadas em Abrantes



O fogo em Abrantes, distrito de Santarém, continua a preocupar as autoridades, depois de no final da tarde de sexta-feira ter estabilizado, antes de o cenário se agravar devido a rotações do vento.





Seis aldeias foram evacuadas devido à ameaça das chamas. O fogo destruiu uma habitação na aldeia do Mato e cinco pessoas ficaram desalojadas.









O comandante dos bombeiros voluntários de Abrantes disse a meio da manhã que o incêndio está "sem frentes ativas", apesar de alguns reacendimentos noturnos.



"Durante a noite, o fogo perdeu força, apesar de dois ou três reacendimentos rapidamente resolvidos, e esta manhã o incêndio está sem frentes ativas", afirmou à Lusa António Jesus, tendo acrescentado que a evolução do combate é "bastante favorável" e que o fogo "deve entrar em fase de resolução até às 13:00".





Noite difícil em Alvaiázere

Ao início da manhã, havia duas frentes ativas no incêndio que afeta Alvaiázere.



A noite foi difícil, com o fogo a chegar perto de habitações. As situações foram resolvidas pelos bombeiros.









Há previsão de que este sábado possam estar ao serviço meios aéreos, refere a presidente da Câmara Municipal de Alvaiázere.





Falhas pontuais no SIRESP



Patrícia Gaspar admitiu falhas que geraram constrangimentos pontuais no combate aos fogos esta semana, nomeadamente em Abrantes, Cantanhede e Mealhada.







No entanto, a ajunta operacional da Proteção Civil garante que conseguiram ultrapassar a situação com antenas móveis, assegurando que “não houve impacto de maior que tivesse sido causado por estas falhas”.





Das 220 ocorrências registadas na sexta-feira, um novo máximo diário, os operacionais conseguiram dominar grande parte.