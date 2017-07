Bombeiros profissionais apelam para disponibilidade de associados de férias ou de folga

Lusa 26 Jul, 2017, 18:06 | País

O apelo é dirigido a todos os bombeiros municipais, sapadores e profissionais das associações humanitárias que se encontrem de folga ou de férias.

A Associação Nacional de Bombeiros Profissionais e o Sindicato Nacional de Bombeiros Profissionais estão a pedir a todos os bombeiros profissionais para que se disponibilizem, junto dos seus quartéis, para integrar as forças que seguem para combater os grandes incêndios do centro do país.

O presidente da Associação Nacional de Bombeiros Profissionais, Fernando Curto, disse à agência Lusa que este apelo foi também feito durante os incêndios de 2003 e 2005 e deu bons resultados.

"Num momento difícil em que o que está em causa o património natural de todos e em que há vidas em risco, urge a necessidade de união e de solidariedade entre todos os portugueses, no geral, e entre os bombeiros em particular na defesa de uma causa comum: a vida das populações", refere a ANBP/SNBP no apelo lançado na rede social Facebook.

Fernando Curto adiantou que há muitos bombeiros profissionais que estão de folga ou de férias, que se podem disponibilizar para colaborar no combate aos grandes incêndios que atingem a região centro.