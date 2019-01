Bombeiros sapadores em greve a 21 de janeiro

RTP14 Jan, 2019, 18:06 / atualizado em 14 Jan, 2019, 18:26 | País

Durante alguns momentos, os bombeiros tentaram entrar à força no Ministério. Acabaram por ser travados pela polícia que estava no local.



Os bombeiros estão em protesto contra as propostas do Governo para a carreira profissional. Os sapadores acusam o Executivo de querer destruir a carreira do bombeiro profissional e degradar as condições de aposentação.