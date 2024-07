Os responsáveis do Sindicato Nacional dos Bombeiros Sapadores (SNBS) confessam-se indignados por ainda não terem sido contactados pelo governo para negociações com vista a melhorias salarias.





Os Bombeiros Sapadores manifestam assim a sua revolta pela "indiferença" do Governo face aos problemas da classe e espera que o Governo proponha a estes profissionais uma melhoria salarial

como fez com as polícias e as forças armadas.





Mais pormenores com a jornalista Ana Isabel Costa.