Bombeiros vão passar a cobrar o uso de macas aos hospitais

Foto: Ismael Marcos - RTP

As ambulâncias têm ficado retidas nos hospitais porque os doentes são obrigados a esperar nas macas em que são transportados.



O presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses explica que, por causa disso, os bombeiros não podem seguir para outros serviços.



António Nunes diz que o problema não é novo, mas nos últimos dias a situação agravou-se.



O presidente da Liga dos Bombeiros acrescenta que o fecho de urgências em todo o país tem obrigado as ambulâncias a fazerem ainda mais quilómetros.



António Nunes defende que os hospitais têm de assumir responsabilidades.



As corporações dos bombeiros vão passar a cobrar o uso das macas das ambulâncias nos hospitais já a partir da próxima quarta-feira, dia 10.



No dia anterior há uma reunião com a Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde, que já foi informada sobre a medida.



A Liga dos Bombeiros garante que quer ser parte da solução, mas tem de continuar a conseguir assegurar os cuidados às populações.