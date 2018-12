Bombeiros voluntários abandonam a Autoridade Nacional de Proteção Civil

Foto: Lusa

A Liga quer com esta atitude fazer um "corte radical" de protesto contra os diplomas sobre as estruturas de comando aprovados pelo Governo.



O presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses Jaime Marta Soares, em declarações registadas pela agência Lusa, diz que estão em causa as propostas aprovadas pelo Governo em na área da proteção civil, com a maior contestação centrada nas alterações à lei orgânica da Autoridade Nacional de Emergências e Proteção Civil.



Jaime Marta Soares assegurou que esta atitude dos bombeiros não vai pôr em causa a segurança e o socorro aos portugueses, garantindo que estes continuarão a funcionar "exatamente na mesma".