Bombeiros Voluntários de Viseu podem deixar de transportar doentes não urgentes

Lusa09 Abr, 2019, 16:28 | País

O aviso "aos senhores que representam o Estado, a ARS (Administração Regional de Saúde) e os hospitais" foi deixado em conferência de imprensa por João Leal, em representação dos 27 funcionários da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Viseu.

João Leal lembrou que, até hoje, tem sido o presidente da associação a alertar para a preocupante situação financeira resultante dos constantes atrasos nos pagamentos do Estado, mas desta vez os funcionários decidiram falar, até porque ainda só receberam metade do salário de março.

"Nós temos meio salário pago, porque não há liquidez suficiente nas contas da associação", lamentou o bombeiro, frisando que há "27 famílias que dependem diretamente dos salários que se ganham na associação", algumas das quais com "problemas pessoais graves".

Por isso, numa assembleia de funcionários, juntamente com o presidente da associação, ficou decidido dar um ultimato para o pagamento da dívida até 09 de maio, contou aos jornalistas, acrescentando que querem também a garantia "de que não volta a acontecer um bolo deste tamanho" em dívidas.

"De hoje a um mês, se isto não acontecer, o serviço de transporte de doentes não urgentes para na totalidade, até que a situação esteja devidamente regularizada e os compromissos honrados", frisou João Leal.

Segundo o bombeiro, o socorro e as hemodiálises mantêm-se assegurados, mas o serviço de transporte não urgente irá parar até que a situação seja resolvida.

"Não podemos andar a pagar com o nosso salário para continuar a servir o Estado desta forma", frisou.

João Leal disse aos jornalistas que só a ARS do Centro deve cerca de 50 mil euros, tendo quatro meses de pagamentos em atraso.

Os funcionários dos Bombeiros Voluntários de Viseu gostariam que outras corporações do distrito seguissem o seu exemplo, para que este problema não se continue a arrastar.

Contactada pela agência Lusa, fonte da ARS do Centro referiu que, atualmente, o valor total de faturação em dívida aos Bombeiros Voluntários de Viseu "totaliza 28.835,76 euros, importância substancialmente inferior à mencionada na conferência de imprensa".

A ARS do Centro garantiu que "está a envidar todos os esforços com vista ao pagamento dentro do referido prazo".