Bonecos de Estremoz sob análise da UNESCO

Foto: Lusa

A "Produção de Figurado em Barro de Estremoz" poderá ser inscrita na Lista Representativa do Património Cultural Imaterial da Humanidade. A decisão é esta semana no decorrer da reunião do comité para a Salvaguarda do Património Cultural Imaterial da UNESCO - Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura - reunido a partir de hoje na Coreia do Sul.



Antes dessa votação, o repórter Paulo Nobre visitou uma das fábricas onde há mais de quatro décadas se fabricam estes famosos bonecos de Estremoz.



É esta arte popular com mais de três séculos que espera receber o "selo" de Património Cultural Imaterial da Humanidade, da UNESCO.