Borba. Autarca acusado de cinco crimes de homicídio

O presidente da Câmara Municipal de Borba foi acusado pelo Ministério Público de cinco crimes de homicídio, tal como o vice-presidente, Joaquim Espanhol. António Anselmo não comentou a acusação, diz que vai preparar a defesa e garante que não vai apresentar a demissão do seu cargo em Borba.