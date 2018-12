Borba. Autoridades retiram da pedreira corpo do terceiro desaparecido

RTP01 Dez, 2018, 11:21 / atualizado em 01 Dez, 2018, 11:30 | País

As autoridades tinham esta sexta-feira conseguido resgatar da pedreira uma carrinha que estava submersa e encaixada entre duas rochosas. No interior do veículo estavam os corpos dos dois homens que seguiam na estrada municipal 255 quando se deu o deslizamento de terras.



O deslizamento de terras e o colapso de um troço de estrada para dentro de duas pedreiras em Borba, no distrito de Évora, ocorreu no dia 19 de novembro.



Na altura, foram confirmados dois mortos, o maquinista e o auxiliar de uma retroescavadora e as autoridades concluíram haver três pessoas desaparecidas.



Os três homens viajavam num automóvel e numa carrinha de caixa aberta, que foram arrastados para dentro de uma das pedreiras quando passavam na estrada que ruiu.



O Ministério Público instaurou um inquérito para apurar as circunstâncias do acidente, que é dirigido pelo Departamento de Investigação e Ação penal (DIAP) de Évora, e duas equipas da Polícia Judiciária estão a proceder a averiguações.



O Governo pediu uma inspeção urgente ao licenciamento, exploração, fiscalização e suspensão de operação das pedreiras situadas na zona de Borba.