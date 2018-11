Borba. Carrinha já foi retirada da pedreira

RTP30 Nov, 2018, 12:12 / atualizado em 30 Nov, 2018, 14:00 | País

As operações para içar a viatura começaram esta manhã. O intenso nevoeiro no local dificultou as primeiras horas de trabalho.



O veículo tinha sido detectado ainda durante a tarde de ontem, a uma profundidade de cerca de sete metros, mas a chuva intensa provocou algumas derrocadas e as operações tiveram de terminar.







No interior da viatura içada do interior da pedreira, estavam dois corpos. As autoridades confirmaram tratar-se de duas das três pessoas que estavam dadas como desaparecidas.





O comandante nacional da Autoridade Nacional de Proteção Civil revelou que a viatura estava encaixada entre dois blocos de pedra. O plano inicial previa que fosse feito o desencarceramento dos corpos ainda dentro de água.







No entanto, devido ao estado da viatura, com a “estrutura metálica muito deformada”, isso não foi possível. A viatura foi, por isso, içada num primeiro momento até uma zona seca, para depois serem retirados os cadáveres do interior da carrinha de caixa aberta.



O comandante Duarte da Costa referiu ainda que não está ainda localizada a viatura que permanece desaparecida, lembrando que no fundo da pedreira estão muitas estruturas metálicas que podem enganar os aparelhos remotos que estão a ser usados nas buscas.



O responsável nacional da Proteção Civil confirmou que as autoridades têm apenas a indicação de mais uma pessoa e uma viatura dadas como desaparecidas. Garante que o trabalho de resgate vai continuar. “Demore o tempo que demorar, até ao fim, até termos a certeza de que não há mais viaturas e vítimas” do acidente na pedreira, garantiu.



O comandante garante que estão a chegar mais bombas para fazer a drenagem da água da pedreira, ao mesmo tempo que são usados meios de deteção controlados remotamente. Os dados fornecidos por estes meios são depois validados no local pelos mergulhadores que continuam nas operações.



As operações estão dependentes de duas condições de segurança: a análise à estabilidade das paredes da pedreira e as condições atmosféricas.



“Não tenho uma bola mágica que me diga quando vai terminar”, confesso Duarte da Costa, reforçando que os trabalhos só vão terminar quando se dissiparem todas as dúvidas sobre eventuais vítimas deste acidente.









O veículo foi retirado 11 dias depois do acidente. O deslizamento de terras e o colapso de um troço de estrada para dentro de duas pedreiras em Borba, no distrito de Évora, ocorreu no dia 19.







Na altura, foram confirmados dois mortos, o maquinista e o auxiliar de uma retroescavadora e as autoridades concluíram haver três pessoas desaparecidas.

Os três homens viajavam num automóvel e numa carrinha de caixa aberta, que foram arrastados para dentro de uma das pedreiras quando passavam na estrada que ruiu.



O Ministério Público instaurou um inquérito para apurar as circunstâncias do acidente, que é dirigido pelo Departamento de Investigação e Ação penal (DIAP) de Évora, e duas equipas da Polícia Judiciária estão a proceder a averiguações.



O Governo pediu uma inspeção urgente ao licenciamento, exploração, fiscalização e suspensão de operação das pedreiras situadas na zona de Borba.