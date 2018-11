Borba. Estudo detetou fratura na parede da pedreira em 2008

O risco estava identificado há pelo menos 10 anos. Em 2008 um relatório da Universidade de Évora revelou que a parede desta pedreira tinha uma fratura.





O relatório foi feito a pedido do proprietário de uma das duas pedreiras onde ocorreu o deslizamento de terras a pedreira onde trabalhavam os dois funcionários que perderam a vida.



Para António Chambel, perante o risco existente, há muito que a estrada devia ter sido interditada.



O presidente da Câmara de Vila Viçosa, Manuel Condenado, garante que nunca teve dados concretos que indicassem que existia uma situação de perigo junto às pedreiras atingidas.



O troço da estrada municipal 255 estava a menos de 5 metros das pedreiras, embora a lei obrigue a uma distancia de 50 metros.





O presidente da Associação Internacional de Hidrogeólogos avisa que há mais pedreiras em risco.





O ministro do Ambiente garantiu que estão a ser identificadas as pedreiras em risco. João Matos Fernandes reconhece que informação existente sobre as milheres de pedreiras do país é difusa e pouco estruturada.