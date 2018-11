Borba. Ministério Público instaura inquérito para apurar circunstâncias

RTP20 Nov, 2018, 12:50 / atualizado em 20 Nov, 2018, 13:11 | País

"O Ministério Público instaurou um inquérito para apurar as circunstâncias que rodearam a ocorrência", refere a Procuradoria-geral da República, em resposta enviada à agência Lusa.





O deslizamento de um grande volume de terra na estrada 255, que provocou "a deslocação de uma quantidade muito significativa de rochas, de blocos de mármore e de terra para o interior de uma pedreira ocorreu às 15h45 de segunda-feira.



Proteção Civil recorda “complexidade da operação”

A Proteção Civil diz que operações de resgate às vítimas do abatimento da estrada municipal 255, que liga Borba a Vila Viçosa, “são muito difíceis e extremamente morosas”. Num briefing realizado esta terça-feira, José Ribeiro, Comandante Distrital de Operações de Socorro de Évora confirmou a existência de dois mortos e apelou à população local para evitar circular na zona.



Em declarações aos jornalistas, José Ribeiro, recordou a “complexidade da operação. Complexidade que torna todas as operações muito morosas e difíceis”.





“Nestas operações temos de conjugar a instabilidade do local, que no exige uma avaliação permanente e contínua das condições de segurança. Temos que conjugar a nossa intervenção operacional, quer em termos de desobstrução quer em termos desencarceramento dos locais onde podemos chegar. Temos de conjugar, por outro lado, o empenhamento de toda a maquinaria de apoio, nomeadamente gruas e motobombas de grande capacidade para fazer o escoamento de água”, esclareceu.



“E por último temos de conjugar todas estas ações com as condições meteorológicas presentes e futuras”, acrescentou.



No local, está “uma máquina giratória e as duas vítimas já confirmadas”.



“Temos instaladas motobombas de grande débito, de grande capacidade para drenar a água, naquele poço”. O Presidente da República. Marcelo Rebelo de Sousa, está a caminho do local do acidente.

Segundo o Comandante Distrital de Operações de Socorro de Évora, “se as condições de segurança o permitirem iremos também iniciar uma delicada operação de desencarceramento e de desobstrução com o apoio de uma grua”.



“Em simultâneo, e noutro local da pedreira onde ocorreu o deslizamento mais significativo de massa, iremos durante a tarde utilizar o equipamento de deteção, com o apoio de uma grua que permita identificar o local onde está a ou as viaturas”, explicou.



José Ribeiro voltou a frisar a “morosidade e a complexidade das operações, em que cada passo, cada ação tem de ser muito ponderada e muito bem avaliada para garantirmos a todo o momento as condições de segurança dos 59 operacionais que estão no terreno”.