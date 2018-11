Borba. Operações de busca retomadas

RTP23 Nov, 2018, 09:19 | País

Esta manhã, o objetivo é ligar a terceira bomba de água que já se encontra dentro da pedreira e colocar uma quarta bomba.



Segundo o engenheiro da empresa responsável pela extração da água que se encontra na pedreira poderão ser colocadas mais bombas de extração de água, porque o objetivo é “tentar contrariar a natureza que vai deixando a água escorrer para dentro da pedreira”.



O sonar da Marinha e o Rov do Instituto Hidrográfico da Marinha tentam detetar o local exato onde estão os dois veículos que estão submersos na pedreira, de forma a retirar as duas viaturas e os seus ocupantes com a maior brevidade possível.



Durante a tarde desta sexta-feira, as autoridades vão tentar “colocar alguns mergulhadores numa zona segura da pedreira maior, onde supostamente estarão as viaturas, para se poder desenvolver algum trabalho complementar ao sonar”, revelou José Ribeiro, o Comandante Distrital de Operações de Socorro de Évora.



O deslizamento de um grande volume de terras e o colapso de um troço de cerca de 100 metros na estrada que liga Borba a Vila Viçosa para o interior de uma pedreira ocorreu na segunda-feira. O colapso arrastou para dentro de uma pedreira, com cerca de 50 metros de profundidade, uma retroescavadora e duas viaturas ligeiras. Na tarde de terça-feira foi recuperado o corpo de um dos dois mortos confirmados. Há ainda três pessoas dadas como desaparecidas.

“Todos as manobras têm de ser calculadas, porque todas as remoções de pedras, todos os trabalhos lá em baixo, podem ter repercussão depois em novos desmoronamentos", frisou.







Geólogos alertam para risco de desabamento do restante troço



"Se este tempo continuar, com mais chuva, a água vai fazer com que haja instabilidade das argilas que estão no topo e vai lubrificar as zonas de acidente", havendo "tendência para a ocorrência de mais escorregamentos", sublinhou.

"Todos esses fatores podem ter provocado a desagregação da parede", concluiu.





Segundo José Ribeiro, a operação de drenagem "está a correr dentro daquilo que era estimado", mas "o volume de água é muito grande"."Vamos ter de fazer a entrega da água mais à frente, cerca de um quilómetro do local onde estávamos a pensar efetuá-la, o que implica a colocação de mais tubo", referiu.Em articulação "com a câmara e o proprietário de uma pedreira próxima", foi encontrada "uma solução". Esta passa pela "colocação de uma quarta bomba", que começa a funcionar na sexta-feira e vai permitir "aumentar significativamente o volume de descarga", precisou.Segundo José Ribeiro, “não tem falhado nada” nas operações de resgate apesar do “teatro de operações ser difícil”.“Não tem falhado nada, o que é difícil é realmente o teatro de operações que nós temos. Estamos a falar de um local onde ocorreu uma derrocada muito significativa de massa, de terra e de pedras. Com blocos de grandes dimensões e que são muito difíceis de remover”, acrescentou.Para o responsável, “tudo isso acrescenta dificuldade” porque “ao mesmo tempo em que estamos a trabalhar a uma profundidade muito significativa e em que corremos permanentemente o risco de haver uma nova derrocada”.O responsável insistiu, tal como tem vindo a dizer desde o acidente, que é necessário estar preparado "para que esta operação leve o seu tempo", pois trata-se de "um local onde ocorreu uma derrocada muito significativa de massa, de terra e de pedras, com blocos de grandes dimensões e que são muito difíceis de remover".O presidente da Associação Portuguesa de Geólogos (APG), José Romão, alertou hoje para o risco de desabamento do restante troço da estrada, junto às pedreiras em Borba, no distrito de Évora, que colapsou na segunda-feira.Em declarações à agência Lusa, o responsável avisou que os possíveis novos deslizamentos podem ser provocados pela liquefação do material argiloso que não caiu ou pela falha por onde o material que já caiu descolou.José Romão observou que "a argila entrou em liquefação e provocou o deslocamento do material", mas advertiu que "outra parte, que ainda não entrou em liquefação, está lá e pode chegar, outra vez, ao limite de liquidez" e provocar um novo deslizamento.Por outro lado, o presidente da APG alertou que "a falha por onde escorregou o material", na segunda-feira, "pode prolongar-se para um lado ou para o outro" da estrada e pode originar um novo deslizamento "mais à frente ou mais atrás"."É (necessário) perceber se há alguma falha, alguma descontinuidade, por onde o material descolou e, se essa descontinuidade está lá, ela pode ter deslocado um segmento e no outro segmento não ter deslocado", referiu.O também geólogo salientou, por outro lado, que podem ocorrer "novos escorregamentos em consequência de um novo desequilíbrio da vertente", sublinhando que terá de haver "muito cuidado com a retirada do material" que se acumulou no sopé da vertente.José Romão considerou que "as vertentes íngremes próximas de 90 graus e a existência de falhas e fraturas" são "fatores que potenciam os escorregamentos", mas referiu que o deslizamento de terras e colapso de um troço da estrada, na segunda-feira, poderá ter sido desencadeado pela "chuva e vibração" dos veículos que passavam na via."Tem chovido bastante e as argilas que estão no topo, que estão sobre os calcários, são relativamente plásticas e, com a quantidade de precipitação, poderão ter atingido o limite de liquidez", apontou.Além disso, acrescentou, "quando ocorreu o escorregamento, estavam a passar na estrada veículos e a sua vibração pode ter sido um fator desencadeante".