Borba. Operações de drenagem continuam durante a noite

O comandante distrital de Operações de Socorro de Évora, José Ribeiro, fez esta noite o ponto de situação sobre as operações de resgate na pedreira da zona de Borba, frisando que a água continua a ser o principal entrave.



"Com o sistema de bombagem que temos montado, penso que conseguiremos retirar a água e que, embora possa existir infiltrações entre as diferentes pedreiras, a capacidade de bombagem vai ser superior e vai-nos permitir baixar o volume", declarou.



PJ no local

Tipo de solo pode ser a causa

“Incapazes de fiscalizar”

Além dos danos na paisagem, as pedreiras constituem também um risco para as águas, que podem sofrer contaminações.

Partidos criticam

Resgate é prioridade

Federação sindical aponta "inércia"

c/ Lusa

José Ribeiro confirmou também que ainda não foi possível retirar da pedreira a segunda vítima mortal, apesar de se encontrarem mergulhadores no local.Continuam por drenar 1.200 metros cúbicos de água - o equivalente a 80 piscinas olímpicas - do fundo da pedreira da zona de Borba para onde dois veículos e uma retroescavadora foram arrastados na segunda-feira. A duração das operações é ainda incerta.Esta quarta-feira esteve em funcionamento a primeira eletrobomba, que permite drenar 100 metros cúbicos por hora. Os operacionais preparam-se para instalar um segundo equipamento, que permitirá a drenagem de 300 metros cúbicos por hora.Ao longo do dia continuaram a verificar-se deslizamentos de terras que têm também dificultado as operações e que podem colocar em risco a segurança dos trabalhadores.Uma equipa do Laboratório de Polícia Científica (LPC) da Polícia Judiciária está, desde esta quarta-feira, envolvida nas investigações do incidente na pedreira da zona de Borba, revelou uma fonte policial. Além do LPC de Lisboa, a investigação conta com uma segunda equipa composta por inspetores da Unidade Local de Investigação Criminal de Évora.As averiguações estendem-se tanto às pedreiras atingidas, como ao colapso da estrada. "Estamos numa fase inicial da investigação", referiu a fonte, ressalvando que o processo está em segredo de justiça.A intervenção da PJ surge na sequência de um inquérito instaurado pelo Ministério Público (MP) ao acidente que provocou, pelo menos, dois mortos. De acordo com a Procuradoria-Geral da República, o MP instaurou um inquérito para "apurar as circunstâncias que rodearam a ocorrência".O diretor do departamento de Geociências da Universidade de Évora considera que o excesso de água e o tipo de solo estarão na origem do deslizamento de terras e do colapso da estrada para a pedreira de Borba.Em declarações à agência Lusa, Luís Lopes observou que por baixo da estrada existia "o material que resulta da dissolução do mármore, um solo residual, que é o barro ou terra rossa"."Esse material tem capacidade de absorver água, mas quando tem água de mais acaba por se tornar num líquido e essa condição deve ter sido fulcral para desencadear o colapso e, a partir daí, foi tudo atrás", afirmou.Luís Lopes integrou uma equipa da UÉ que efetuou um relatório técnico sobre a estabilidade da parede da pedreira que se encontrava em atividade e das duas onde ocorreu o deslizamento de terras, o qual foi realizado em 2008 e atualizado em 2015, a pedido da empresa proprietária.Esse relatório, disse, foi feito para se ter a perceção de "eventuais quedas de blocos da parede para dentro da pedreira" e concluiu que eram necessárias "medidas de sustentação".O professor da UÉ indicou que as pedreiras onde ocorreu o acidente têm "mais de 60 anos" e que, quando foram criadas, "não havia lei para as enquadrar", considerando que "não se pode julgar agora a localização da estrada e das pedreiras".Para Francisco Ferreira, presidente da associação ambientalista ZERO, as entidades responsáveis são "incapazes de fiscalizar e atuar", apesar de haver uma lei que determina que tem que haver planos ambientais e de recuperação paisagística, que assim fica "longe de cumprir os seus objetivos e ser aplicada".Segundo dados da Direção Geral de Energia e Geologia citados pela ZERO, havia em 2016 um total de 347 pedreiras licenciadas só no Alentejo, mas 251 estavam parcial ou totalmente inativas.No concelho de Borba funcionavam 55 pedreiras e no município vizinho de Vila Viçosa havia 155. Ambos os concelhos concentravam a larga maioria das 232 pedreiras registadas no distrito de Évora. Mais de metade não tinha plano ambiental e de recuperação paisagística válido e aprovado, seja por não o ter de todo ou não ter pago a caução exigida.Para a associação ambientalista Quercus, a recuperação de pedreiras desativadas deve devolver a paisagem "ao estado original do terreno", com uma recuperação paisagística que não deve esperar pelo fim da exploração.Mas a associação regista que "numa grande maioria dos casos", ou as pedreiras são deixadas "descuidadas e não vigiadas" ou os poços são cheios ilegalmente com resíduos que não são sujeitos a qualquer triagem, incluindo "resíduos perigosos, como amianto".A líder do CDS-PP, Assunção Cristas, considerou que o "Estado falhou" em relação ao deslizamento de terras."Todos os casos em que uma pessoa está numa estrada, naturalmente num país que é um país desenvolvido (…) em que há entidades que fiscalizam, que regulam e que têm obrigações nesta área e de repente a estrada desaparece, naturalmente que o Estado falhou", defendeu Assunção Cristas.No Parlamento, o CDS-PP pediu ao Governo o levantamento de todas as fiscalizações a pedreiras em Portugal nos últimos dois anos.Já o BE requereu, "com a máxima urgência", as audições dos ministros da Economia e do Ambiente devido aos "trágicos acontecimentos".A Aliança, novo partido fundado pelo ex-primeiro-ministro Pedro Santana Lopes, relacionou o acidente de Borba com a falta de recursos do Estado para fiscalização, intervenção e manutenção de infraestruturas, criticando a "obediência cega a Bruxelas" que tem levado o executivo a cativações para cumprir o défice.O Presidente da República afirmou que esperava que a administração pública garantisse a segurança dos cidadãos."Passei dezenas de vezes por lá, porque profissionalmente tinha de o fazer (…) Neste momento temos de nos concentrar numa atuação que espero que seja rápida, mas pode não ser", explicou Marcelo.Marcelo Rebelo de Sousa acrescentou que, após a fase de recuperação dos corpos das vítimas, "haverá o tempo de apurar efetivamente o que é que terá estado na causa do sucedido".Também o primeiro-ministro, António Costa, adiantou esta quarta-feira que a prioridade é “resgatar as vítimas e encontrar os desaparecidos”.O Ministério do Ambiente deu esta quarta-feira um prazo de 45 dias para que seja realizada uma inspeção ao licenciamento, exploração, fiscalização e suspensão às pedreiras situadas na zona de Borba.Um dirigente nacional da Federação Portuguesa dos Sindicatos da Construção, Cerâmica e Vidro (FEVICCOM) considerou que a "tragédia" ocorrida em Borba evidencia a "inércia" das entidades com "poderes de fiscalização" na área das pedreiras.O sindicalista indicou que são "várias as entidades fiscalizadoras" em causa, "nomeadamente a ASAE (Autoridade de Segurança Alimentar e Económica), a inspeção-geral da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território (IGAMAOT) e a ACT (Autoridade para as Condições do Trabalho)".Estas entidades, mesmo atendendo à "legislação do ano em que se iniciou a exploração daquelas pedreiras" atingidas pelo deslizamento de terra e do colapso da estrada, ou seja, "anterior à lei de 1990", poderiam ter obrigado "a tomar medidas de salvaguarda da segurança de trabalhadores e de terceiros", argumentou.