Borba. Operações de resgate e drenagem continuam pela manhã

RTP20 Nov, 2018, 23:30 / atualizado em 20 Nov, 2018, 23:32 | País

O comandante distrital de operações de socorro (CODIS) de Évora, José Ribeiro, disse estar planeado para a manhã desta quarta-feira o início das operações de drenagem da água das pedreiras.



Desta forma, acrescentou o responsável, "com a drenagem dos dois planos de água das pedreiras", a Proteção Civil acredita que terá "condições para operar e, essencialmente, fazer o reconhecimento com maior qualidade de todo o espaço".A equipa de resgate consiste, para já, em 50 operacionais apoiados por 30 viaturas.



"Neste momento ainda temos em curso uma operação para tentarmos detetar o segundo trabalhador da pedreira (...) e estamos também a concluir a instalação das motobombas e geradores", declarou o Comandante Distrital de Operações de Socorro (CODIS) de Évora, José Ribeiro.



Depois de a primeira vítima mortal da derrocada ter sido levada para o Instituto de Medicina Legal, em Lisboa, os operacionais tentam agora recuperar o segundo corpo visível, que já foi identificado.



Segundo uma fonte do Comando Territorial de Évora da Guarda Nacional Republicana (GNR), os dois mortos confirmados, operários da empresa que explora a pedreira, são um homem de 50 anos, que residia em Bencatel, no concelho de Vila Viçosa, e outro de 57 anos, que morava em Vila Viçosa, no distrito de Évora.



José Ribeiro confirmou que poderão estar outras três vítimas dentro de duas viaturas que foram arrastadas para a pedreira com o deslizamento de massas.



De acordo com a fonte da guarda, estão dados como desaparecidos, desde segunda-feira, outros dois homens residentes em Bencatel, concelho de Vila Viçosa, e um idoso de 85 anos de Alandroal, com as autoridades a admitir terem sido vítimas do deslizamento de terras para a pedreira.

Marcelo pede paciência

Marcelo Rebelo de Sousa, que se deslocou à pedreira e saiu sem prestar declarações aos jornalistas, veio mais tarde afirmar que “todos os portugueses ficaram chocados com o que aconteceu”.

O mau tempo tem complicado as operações de resgate. Ao longo da tarde, períodos de chuva intensa levaram à interrupção voluntária dos trabalhos.





Apuramento de responsabilidades

Condições de segurança

c/ Lusa

“Assim que foi possível lá ir e lá estar sem perturbar os trabalhos em curso, fi-lo e pude informar-me do que se planeia fazer (…) assim que seja possível em termo das condições meteorológicas”, declarou Marcelo, frisando ainda que apoia “o esforço que está a ser feito por todos” para atingir os objetivos fixados.O Presidente da República garantiu que estará presente ou que se fará representar nos funerais das vítimas, prestando as suas condolências e solidariedade para com os familiares das mesmas.Pediu também paciência aos que querem encontrar uma resposta rápida sobre o que aconteceu, lembrando que “é necessário que se mantenham as condições de segurança nas operações” e, portanto, não podem ser estabelecidos prazos precisos.O ministro da Economia, Pedro Siza Viera, garantiu que será aberto um inquérito ao sucedido no acidente ocorrido em Borba e apresentou condolências às famílias das vítimas."Trata-se de uma situação em que têm de ser apuradas as responsabilidades. Será aberto o devido inquérito. Como sabem, é uma estrada municipal relativamente à qual é preciso também apoiar a recuperação, mas é um tema que nos condói a todos", afirmou. "É uma tragédia, lamentamos o ocorrido. Damos as condolências sinceras às famílias enlutadas", disse.Já o ministro do Planeamento e das Infraestruturas, Pedro Marques, assegurou que as estradas que são da responsabilidade da administração central "têm planos muito rigorosos de monitorização" e são alvo de investimentos."No que está sob responsabilidade da administração central, investimos e, por exemplo, no caso desta circunstância, há muitos anos foi determinada a realização de uma variante", afirmou.Segundo o governante, "esta via foi transferida com uma alternativa segura e disponibilizada às populações de imediato (a variante entre Borba e Vila Viçosa)" e, na altura, "com a concordância do município, a mesma foi transferida para âmbito municipal".O presidente da Câmara de Borba afirmou que "nunca na vida" foi informado da alegada perigosidade da estrada junto às pedreiras, argumentando que empresários do setor queriam cortar a via, mas para ampliar a extração de mármore.Já Jorge Plácido e Luís Sotto Mayor, proprietários de duas pedreiras próximas do local onde decorreu o desabamento da estrada municipal 255, descartam “completamente todas as responsabilidades”, declarando terem tomado todas as medidas de segurança necessárias.Também a subdiretora-geral da Direção Geral de Energia e Geologia, entidade que licencia e fiscaliza as licenças das pedreiras, garante que as condições de segurança estavam reunidas para a pedreira operar junto àquela estrada.