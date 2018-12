Borba. Proteção Civil dá por encerrada operação na pedreira

Carlos Santos Neves - RTP01 Dez, 2018, 16:46 / atualizado em 01 Dez, 2018, 16:49 | País

“Do ponto de vista da Proteção Civil, consideramos que a operação está encerrada”, afirmou em conferência de imprensa, no quartel dos Bombeiros de Borba, o presidente da Autoridade Nacional de Proteção Civil.



Mourato Nunes quis sublinhar que, “quando há vítimas, uma operação nunca é um êxito”.



Inquérito em curso

O deslizamento de terras, rochas, blocos de mármore e o consequente colapso da estrada municipal 255, entre Borba e Vila Viçosa, aconteceu pelas 15h45 do passado dia 19 de novembro.

“Face às circunstâncias, que já sabíamos que havia vítimas, e face àquilo que era possível fazer num espaço temporal o mais curto possível e sem provocar a ocorrência de mais vítimas, eu direi que foi feito tudo aquilo que podia e devia ser feito”, sustentou.Questionado sobre a possibilidade de haver mais vítimas submersas, o presidente da Proteção Civil afirmou que “garantias absolutas não existem”, acrescentando, todavia, que é “praticamente impossível”.“O que há é a probabilidade elevadíssima de que recolhemos todos os corpos, todas as vítimas que estavam na pedreira, face às descrições que temos, que não são muitas, mas são as possíveis, face ao conhecimento que existe na autarquia e nas juntas de freguesia das pessoas da área desaparecidas e face aos conhecimentos que as forças de segurança têm dos desaparecidos naquela data”, enfatizou.O corpo da quinta vítima do deslizamento de terras e colapso da estrada 255 – um homem do Alandroal com 85 anos - estava no interior de uma das duas viaturas submersas no plano mais profundo de água. Foi retirado este sábado.A viatura havia sido localizada na noite de sexta-feira. Nesse mesmo dia tinham já sido recuperados os corpos dos dois ocupantes da primeira viatura a ser localizada, uma carrinha de caixa aberta.Além das três pessoas que caíram nas respetivas viaturas para a pedreira desativada, morreram no desastre dois trabalhadores de uma empresa de extração de mármores: um maquinista e um auxiliar de uma retroescavadora.Está já em marcha um inquérito instaurado pelo Ministério Público com o objetivo de apurar as circunstâncias do colapso. As investigações estão a cargo do Departamento de Investigação e Ação Penal de Évora, apoiado por equipas da Polícia Judiciária.Por sua vez, o Governo solicitou a realização, com urgência, de uma inspeção sobre o licenciamento, a exploração, fiscalização e suspensão de operações de pedreiras de Borba.