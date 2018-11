Borba. Suspensas ações com mergulhadores devido a risco de novos desabamentos

RTP26 Nov, 2018, 10:54 / atualizado em 26 Nov, 2018, 13:24 | País

Segundo Simão Velez, coordenador da Unidade de Salvamento Aquático do Distrito de Portalegre, técnicos do Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC) fizeram uma avaliação no local, concluindo que as condições são "mais instáveis", com "risco acrescido" de novos desmoronamentos.



"Com o risco de mais deslizamentos de terras, entendeu-se ser prudente suspender as ações com mergulhadores", sublinhou.



O deslizamento de terras na estrada municipal 255, entre Borba e Vila Viçosa, provocou a morte a dois operários da empresa de extração de mármores na pedreira que se encontrava ainda ativa. Os seus corpos já foram recuperados.







Três pessoas continuam desaparecidas. Seguiam em duas viaturas no momento em que a estrada ruiu, juntamente com rochas, blocos de mármore e terra que caíram para o interior de duas pedreiras contíguas.

As operações prosseguem agora noutra frente, centrada na maior lagoa da Pedreira, onde vai começar agora a ser drenada água. As autoridades acreditam que as três pessoas desaparecidas podem estar nessa lagoa.