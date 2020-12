"Botão de pânico" no Serviço de Estrangeiros e Fronteiras

Os imigrantes vão passar a ter um "botão de pânico" no Serviço de Estrangeiros e Fronteiras do Aeroporto de Lisboa. A medida surge no novo regulamento do Espaço Equiparado a Centro de Instalação Temporária na sequência da morte violenta do cidadão ucraniano provocada por três inspetores do SEF.