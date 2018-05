Bragança, Guarda e Algarve com risco muito elevado de exposição UV

Lusa25 Mai, 2018, 08:22 / atualizado em 25 Mai, 2018, 08:22 | País

De acordo com o IPMA, em risco elevado estão as regiões de Viana do Castelo, Porto, Vila Real, Viseu, Coimbra, Castelo Branco e Portalegre.

As regiões de Braga, Aveiro, Leiria, Santarém, Évora e Braga apresentam índice moderado.

Para as regiões com risco muito elevado e elevado, o IPMA recomenda o uso de óculos de sol com filtro UV, chapéu, `t-shirt`, guarda-sol e protetor solar, além de desaconselhar a exposição das crianças ao sol.

Os índices UV variam entre 1 e 2, em que o risco de exposição à radiação UV é baixo, 3 a 5 (moderado), 6 a 7 (elevado), 8 a 10 (muito elevado) e superior a 11 (extremo).

O IPMA prevê para hoje no continente períodos de céu muito nublado, aguaceiros, que podem ser por vezes fortes, de granizo e acompanhados de trovoada em especial na região Norte e durante a tarde, vento fraco e uma pequena descida da temperatura mínima e da temperatura máxima na região Norte.

As temperaturas mínimas vão variar entre os 9 graus (Guarda e Évora) e os 14 graus (Porto) e as máximas entre os 15 (Guarda) e os 23 graus (Santarém).

No arquipélago da Madeira a previsão meteorológica aponta para períodos de céu muito nublado e aguaceiros fracos nas vertentes norte e zonas montanhosas. As temperaturas vão variar entre os 16 e os 22 graus no Funchal.

Para os Açores, o IPMA prevê céu muito nublado, aguaceiros para a ilha Terceira (Grupo Central) e possibilidade de aguaceiros francos nas ilhas do Grupo Oriental (São Miguel e Santa Maria). As temperaturas vão variar entre os 15 e os 20 graus em ponta Delgada e em Angra do Heroísmo, os 14 e os 21º na horta e os 13 e os 21º em Santa Cruz das Flores.