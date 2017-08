Bragança, Guarda e Castelo Branco em risco máximo

Lusa 24 Ago, 2017, 07:18 | País

Com risco muito elevado de incêndio estão vários concelhos nos distritos de Viana do Castelo, Vila Real, Viseu e Faro. Já em concelhos dos distritos de Braga, Porto, Coimbra, Leiria, Santarém, Portalegre, Évora e Beja o risco é elevado.

Nos distritos de Aveiro, Lisboa e Setúbal o risco de incêndio é moderado.

O risco de incêndio determinado pelo IPMA engloba cinco níveis, que podem variar entre o "reduzido" e o "máximo".

O cálculo é feito com base nos valores observados às 13:00 em cada dia relativamente à temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas últimas 24 horas.

O IPMA prevê para hoje, no continente nebulosidade matinal no litoral Norte e Centro, que poderá persistir em alguns locais e descida de temperatura. As temperaturas vão variar entre os 23º no Porto e os 34º em Évora e Beja.

Para os Açores aguardam-se períodos de céu muito nublado com abertas e aguaceiros fracos. Ponta Delgada vai chegar aos 26º.

A Madeira, o céu vai apresentar-se com períodos de muita nebulosidade. o vento soprará fraco a moderado (10 a 30 km/h) de nordeste, soprando por vezes forte (até 40 km/h) e com rajadas até 55 km/h no extremo leste da ilha da Madeira. No Funchal, os termómetros vão subir aos 28º.

Devido à previsão de temperaturas elevadas, as regiões montanhosas da Ilha da Madeira mantêm-se hoje sob aviso laranja, o segundo mais grave de uma escala de quatro.

O `aviso laranja`, o segundo mais grave de uma escala de quatro, indica uma situação meteorológica de risco moderado a elevado e estará em vigor nas regiões montanhosas da ilha da Madeira até às 20:59 de hoje.

Também devido à previsão de temperaturas elevadas, estão sob aviso amarelo, o terceiro mais grave, a costa sul da ilha da Madeira e a ilha de Porto Santo. Este aviso está também em vigor até às 20:59 de hoje.