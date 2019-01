Brexit. Aeroportos portugueses sem capacidade para aplicar plano de contingência

Foto: Rafael Marchante - Reuters

O sindicato declarou ainda que, no imediato, são necessários mais 200 inspectores. A direção do SEF deu conta de que, neste momento, estão abertos dois concursos que preveem a integração de 145 agentes, que devem entrar em funções nos "próximos tempos".



Acácio Pereira, presidente do sindicato, deu o exemplo de outros países onde faltam meios humanos para fazer face aos efeitos do Brexit.



Contactado pela Antena 1, o Ministério da Administração Interna optou por não prestar esclarecimentos.