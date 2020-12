Brexit. Britânicos têm de trocar documentos de residência em Portugal

Devem inscrever-se num novo portal desenvolvido pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras em colaboração com a Embaixada do Reino Unido em Lisboa.



O novo cartão será emitido a partir de 1 de Janeiro 2021, data em que os britânicos deixam de estar abrangidos pelas regras da União Europeia.



O SEF irá notificar os registados no portal para agendamento da recolha de dados biométricos a constar no novo título de residência.



Os atuais documentos de residência da União Europeia continuarão a ser aceites após o final do ano e até à emissão da nova autorização.