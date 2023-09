Foto: Helen Oreshchenko - Unsplash

Num comunicado, a Direção-Geral de Saúde diz que havia indícios de contaminação das farinhas com sementes de uma planta.



Mais pormenores com o jornalista João Torgal.



A conhecida "erva do diabo" pode estar na origem da contaminação da broa na zona centro do país.