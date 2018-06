Bruno de Carvalho confirma pedido de rescisão de Rui Patrício

RTP01 Jun, 2018, 12:58 / atualizado em 01 Jun, 2018, 13:18 | País

"Chegou a Alvalade o pedido de rescisão do Rui (Patrício)", disse Bruno de Carvalho, em conferência de imprensa, realizada no Estádio José Alvalade, em Lisboa.





O dirigente sustentou que não ataca o jogador, mas que este "está a ser manipulado", e acusou Jorge Mendes e a Gestifute de querer uma comissão, uma percentagem do negócio de Rui Patrício e Adrien.





Entretanto, o clube comunicou também à CMVM a resolução do contrato por parte do guarda-redes internacional português.



"Informar o mercado que recebeu, na manhã de hoje, por fax e email, documento subscrito pelo jogador Rui Pedro dos Santos Patrício, nos termos do qual este comunica a resolução do seu contrato de trabalho desportivo, com invocação de justa causa", diz a nota à CMVM, acrescentando que os efeitos e consequências estão a ser objeto de análise da SAD `leonina`.







(em atualização)