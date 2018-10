A iniciativa do ex-presidente do Sporting ocorre um dia depois de Bruno Jacinto, funcionário do Sporting, ter ficado em prisão preventiva, depois de ter sido ouvido em primeiro inquérito judicial, no âmbito do mesmo processo.





À saída do DIAP no Campus da Justiça, o ex-presidente do Sporting negou que seja arguido no processo e reiterou que "não recebeu nenhuma intimação judicial."



Aos jornalistas, Bruno de Carvalho afirmou que "se houvesse algum mandado, que não há, eu não estava aqui".