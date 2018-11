Bruno de Carvalho e líder da Juve Leo detidos

RTP11 Nov, 2018, 18:39 / atualizado em 11 Nov, 2018, 20:40 | País

A Procuradoria-Geral da República já confirmou, entretanto, a detenção de Bruno de Carvalho e Mustafá.







Os crimes dizem respeito a acto terrorista e autoria moral de crimes de ofensa à integridade física e sequestro.







Diz a PGR: "Ao abrigo do disposto no art.º 86.º, n.º 13, al. b), do Código de Processo Penal, confirma-se que foram efetuadas duas detenções no âmbito do inquérito relacionado com as agressões na Academia do SCP em Alcochete. Os detidos serão oportunamente presentes ao Juiz de Instrução Criminal para aplicação das medidas de coação".







Com a detenção de Bruno de Carvalho e de Mustafá, passam a ser 40 detidos.



Invasão da Academia foi em maio

Em 15 de maio deste ano, a equipa de futebol do Sporting foi atacada na Academia do clube, em Alcochete, por um grupo de cerca de 40 alegados adeptos encapuzados, que agrediram alguns jogadores, treinadores e 'staff'.



No dia dos acontecimentos, a GNR deteve 23 pessoas, tendo posteriormente efetuado mais detenções, estando atualmente em prisão preventiva 38 pessoas, entre as quais o antigo líder da claque Juventude Leonina Fernando Mendes.





Os 38 arguidos que aguardam julgamento em prisão preventiva são todos suspeitos da prática de diversos crimes, designadamente de terrorismo, ofensa à integridade física qualificada, ameaça agravada, sequestro e dano com violência.



Bruno de Carvalho, que à data dos acontecimentos liderava o clube, foi, entretanto, destituído em Assembleia-Geral e impedido de concorrer à presidência do clube, atualmente ocupada por Frederico Varandas.