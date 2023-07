Bruxelas aponta falta de recursos para o Estado de Direito em Portugal

No que se refere à liberdade de imprensa, Bruxelas salienta que o serviço público é independente, mas precisa de mais recursos.





A Comissão refere a forte estrutura legal que protege a liberdade de imprensa, com preocupações com os recursos da Entidade reguladora para a Comunicação Social.



Bruxelas mostra também algumas preocupações no que se refere às regras sobre conflitos de interesses para altos funcionários do Parlamento e do Governo.