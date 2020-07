Bruxelas aprova apoio para modernizar Linha de Cascais

Os trabalhos incluem a instalação de novos sistemas elétricos, de sinalização e de controlo, tudo para tornar as viagens de comboio mais seguras e eficientes do ponto de vista energético.



Com a modernização do sistema elétrico, estima-se que o consumo de energia seja reduzido em 50% até 2023.