Bruxelas sem pedido formal para acionar Fundo de Solidariedade na tragédia de Pedrogão Grande

Marcos Celso - RTP 11 Jul, 2017, 16:37 / atualizado em 11 Jul, 2017, 17:00 | País

Corina Cretu revelou que o Governo português pediu para acelerar o processo, mas a comissária explica que nem sequer é possível iniciá-lo porque ainda não chegou o pedido formal de Lisboa.







No entender de Bruxelas poderá haver "um problema" relacionado com o facto de os incêndios terem sido florestais "e não numa zona económica".



A mesma responsável diz que a Comissão Europeia está à espera que Portugal acione o Fundo de Solidariedade e que já explicou claramente ao ministro Pedro Marques as regras para a União responder a esta situação.



O Governo, pela voz do secretário de Estado do Desenvolvimento e Coesão, Nélson de Souza, já veio dizer que a candidatura ao Fundo deverá ser encaminhada na proxima semana.







No início deste mês de julho e segundo um levantamento feito pela Coordenação e Desenvolvimento da Região Centro, recuperar o concelho de Pedrogão vai custar cerca de 500 milhões de euros.



A comissária europeia reconhece que a avaliação dos danos "não é um exercício fácil para as autoridades portuguesas", mas salienta que Bruxelas tem que receber uma avaliação dos danos "e ver se são elegíveis".