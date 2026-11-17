País
Bullying e ciberbullying continua a aumentar, revela plataforma Escola Segura
Os dados mais recentes da Escola Segura mostram um aumento dos casos de bullying e ciberbullying nos últimos anos. E não faltam provas destes casos, como por exemplo a agressão a uma aluna de 13 anos na Escola Básica Professor Delfim Santos, em Lisboa.
Os três alunos suspeitos de terem agredido a jovem foram suspensos preventivamente e enfrentam processos disciplinares.
O caso foi comunicado à Comissão de Proteção de Crianças e Jovens e ao Tribunal de Família de Menores.
Oriana Barcelos – RTP Antena 1
A GNR refere que no ano letivo passado foram relatados mais de 1.650 crimes em ambiente escolar - nas áreas que vigia - entre eles 78 casos de bullying e ciberbullying.
O caso foi comunicado à Comissão de Proteção de Crianças e Jovens e ao Tribunal de Família de Menores.
Oriana Barcelos – RTP Antena 1
A GNR refere que no ano letivo passado foram relatados mais de 1.650 crimes em ambiente escolar - nas áreas que vigia - entre eles 78 casos de bullying e ciberbullying.