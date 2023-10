Burnout. 17 por cento dos juízes com risco elevado de esgotamento

Os dados constam de um estudo apresentado no Encontro Anual do Conselho Superior da Magistratura, na Covilhã.



O estudo conclui que o risco é mais elevado nos juízes que exercem funções nas áreas jurídicas de Trabalho, Família, Crime e Cível. Assinala ainda que o ritmo de trabalho dos magistrados é muito elevado, superior a 46 horas semanais.



Metade dos juízes identificam também fatores de stress relacionados com o volume e o prazo dos processos, a avaliação de desempenho e os recursos físicos existentes.



Numa reação a estes dados, o Presidente da Associação Sindical dos Juízes diz não estar surpreendido mas preocupado e aponta algumas soluções.