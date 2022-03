Buscas da PJ visam suspeitas de corrupção entre empresas municipais e juntas de Lisboa com empresas privadas

A Polícia Judiciária fez hoje buscas na EMEL - Empresa Municipal de Mobilidade e Estacionamento de Lisboa - e na Assembleia Municipal de Lisboa. A PJ procedeu à execução de onze mandados de busca, não domiciliárias, visando a recolha de prova relacionada com as práticas criminosas, sob investigação no âmbito de um inquérito conduzido pelo DIAP regional de Lisboa.