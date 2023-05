Buscas em Alvalade, Luz e no Dragão

A Autoridade Tributária pôs esta quarta-feira em marcha buscas nos estádios do Dragão, da Luz e em Alvalade. Em causa estarão suspeitas de fraudes fiscal em transferências de jogadores. As buscas fazem parte da operação Fora de Jogo que já conta com vários arguidos.