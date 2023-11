Depois das buscas em gabinetes do Governo, incluindo em São Bento, as cinco pessoas com ligações ao Governo detidas pela PSP vão ser ouvidas, esta quarta-feira, por um juiz de instrução criminal, para ficarem a conhecer as medidas de coação.

São eles o chefe de gabinete do primeiro-ministro, Vítor Escária, o consultor Lacerda Machado, também o presidente da Câmara de Sines, Nuno Mascarenhas, e ainda o gestor Afonso Salema e o advogado Rui Oliveira Neves.



Passaram a noite na sede do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP.



Em causa estão suspeitas relacionadas com o negócio de exploração de lítio e hidrogénio verde em Portugal.