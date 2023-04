Buscas em Monte Gordo. Jovem de 17 anos desapareceu no mar quando praticava paddle

Uma jovem de dezassete anos desapareceu ontem à noite no mar da Praia do Coelho, em Monte Gordo, no Algarve. Eram oito da noite quando entrou no mar com uma prancha de stand-up paddle, foi arrastada pelo vento e não conseguiu regressar à costa. O alerta foi dado pelo pai da jovem.