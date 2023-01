Buscas na Câmara de Lisboa. Caso sujeito a segredo de justiça e sem "arguidos constituídos"

A PGR confirmou à comunicação social



"O mesmo não tem arguidos constituídos", é acrescentado na resposta escrita enviada à Lusa.



Fernando Medina fala às 17h30 sobre o caso das buscas na Câmara de Lisboa.







Face às notícias avançadas pela comunicação social, o Partido Socialista esclareceu que “não recebeu apoios financeiros ou materiais por parte de empresas”.

Nesse sentido, o PS “rejeita categoricamente as alegações de financiamentos fora do estrito quadro legal”.







As suspeitas recaem sobre um período em que Fernando Medina, atual ministro das Finanças, era presidente da autarquia.

PS Lisboa diz estar "certo da legalidade" de contratos sob investigação

O PS na Câmara Municipal de Lisboa disse, entretanto, estar "totalmente tranquilo e certo da legalidade de todos os contratos" assinados em anteriores mandatos sob governação socialista, após as recentes buscas no departamento de Urbanismo por suspeitas de corrupção.



"O PS Lisboa está totalmente tranquilo e certo da legalidade de todos os contratos e procedimentos", afirmaram os socialistas, numa resposta escrita à agência Lusa, referindo que as buscas realizadas na terça-feira estarão relacionadas com "contratos assinados em 2015 e 2016, cujas notícias são públicas desde 2018", no âmbito de uma investigação do jornal Público.

buscas na Câmara Municipal de Lisboa por "suspeitas de corrupção, participação económica em negócio e falsificação" numa nomeação para "prestação de serviços que foi assinada em 2015" pelo então presidente da autarquia, Fernando Medina, atual ministro das Finanças, suspeitando-se de financiamento do PS. Na noite de quarta-feira, a CNN Portugal noticiou que a Polícia Judiciária realizou





Em causa estarão "a viciação das regras para a contratação de um histórico do PS de Castelo Branco com vista à gestão das obras públicas na capital".



“O Ministério Público acredita que o objetivo do esquema visou a angariação de dinheiro em obras públicas, com subornos de empreiteiros, para o financiamento ilícito do PS, através dos chamados sacos azuis”, refere a mesma fonte.



Ainda de acordo com a estação de televisão, a PJ realizou buscas no departamento de Urbanismo da Câmara de Lisboa e nas casas e empresas de dois empresários de Castelo Branco, suspeitos de participarem num esquema de angariação de fundos para estruturas do Partido Socialista.



“Os alvos, por suspeitas de corrupção, são Joaquim Morão, histórico socialista e ex-autarca de Castelo Branco e de Idanha a Nova, e o seu amigo António Realinho, empresário da mesma zona do país, que até já cumpriu pena de prisão por burla”, segundo a TVI.







A Câmara Municipal de Lisboa confirmou à comunicação social a realização de buscas no departamento de Urbanismo da autarquia, mas remeteu mais esclarecimentos para as autoridades judiciais.