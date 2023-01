Buscas na Câmara de Lisboa. Marcelo recusa falar de "casos específicos"

"Não comento casos específicos", começou por responder Marcelo Rebelo de Sousa sobre as suspeitas de Medina. "Tratando-se de uma investigação que aparentemente está no início, ou está numa fase incipiente, (...) eu acho que o presidente da República não se deve pronunciar sobre ela".

"Mas é uma realidade nova", continuou. "É natural. Faz parte da transparência em democracia que, se há dúvidas, que se levantem as dúvidas e que se esclareça".







Questionado sobre se há condições para o ministro das Finanças se manter em funções, o presidente da República considerou que o facto de "haver qualquer tipo de investigação", até que haja conclusões, não deve influenciar os cargos públicos que a pessoa em questão exerce.







Sobre o escrutínio dos políticos, o presidente da República diz que cada membro do Governo tem de avaliar por iniciativa própria se tem ou não algo que não vai ao encontro do questionário para ingressar no Executivo.



Marcelo Rebelo de Sousa não tem dúvidas de que as 36 perguntas se aplicam também a todos os governantes que estão atualmente em funções.