Buscas na Câmara de Oeiras. Rodrigo Gonçalves suspendeu funções no PSD

Suspendeu funções no PSD, Rodrigo Gonçalves, membro da Comissão Política do partido, implicado nas buscas que se realizaram ontem na Câmara de Oeiras. Isaltino Morais afirma que as buscas dizem respeito a uma investigação que decorre desde 2018.