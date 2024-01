Buscas na Madeira. Ainda decorrem operações na Câmara do Funchal

A RTP está a acompanhar as buscas que decorrem no arquipélago da Madeira. As operações começaram pelas 9h00 da manhã e na autarquia ainda não tinham terminado pela hora de almoço. A autarquia ainda não especificou se o presidente da Câmara Municipal do Funchal, Pedro Calado, está ou não no edifício, embora já tenha confirmado as buscas e o cancelamento da agenda para esta quarta-feira.