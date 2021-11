Buscas na SAD do FC Porto. Ministério Público em casa de Pinto da Costa

Buscas no estádio do dragão. Em causa estão suspeitas relativas direitos televisivos de transmissão dos jogos e contratação de jogadores.O Ministério Público suspeita de luvas de milhões de euros. As buscas decorrem na casa de Pinto da Costa, do filho e de dois empresários.