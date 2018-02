Partilhar o artigo Buscas no âmbito do "Processo Lex" efectuadas em vários locais da grande Lisboa e também no Algarve Imprimir o artigo Buscas no âmbito do "Processo Lex" efectuadas em vários locais da grande Lisboa e também no Algarve Enviar por email o artigo Buscas no âmbito do "Processo Lex" efectuadas em vários locais da grande Lisboa e também no Algarve Aumentar a fonte do artigo Buscas no âmbito do "Processo Lex" efectuadas em vários locais da grande Lisboa e também no Algarve Diminuir a fonte do artigo Buscas no âmbito do "Processo Lex" efectuadas em vários locais da grande Lisboa e também no Algarve Ouvir o artigo Buscas no âmbito do "Processo Lex" efectuadas em vários locais da grande Lisboa e também no Algarve