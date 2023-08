A Polícia Judiciária e a GNR estão a fazer buscas, esta terça-feira, no Reino do Pineal. Assim se intitula esta comunidade que se localiza em Oliveira do Hospital, no distrito de Coimbra.

As autoridades investigam as circunstâncias em que ocorreu a morte de um bebé, há cerca de um ano.



A operação da Judiciária começou por volta das oito e meia da manhã. As diligências contam com outras autoridades judiciais e têm também o apoio da GNR, do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, de técnicos da Segurança Social e de serviços de saúde.