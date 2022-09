Buscas visam secretário-geral da presidência do Conselho de Ministros e ex-funcionários

A polícia fez buscas na presidência do Conselho de Ministros. As autoridades suspeitam de corrupção e de falsificação de documentos. Um dos cinco locais investigados foi o gabinete do atual Secretário-geral. O processo envolve uma empresária de Santo Tirso que já esteve num processo de corrupção.